Stand: 10.05.2024 13:15 Uhr Zwischenfall am Flughafen: Mehrere Flüge starten mit Verspätung

Am Hamburger Flughafen konnten am Freitagvormittag zwischenzeitlich keine Flugzeuge starten. Grund dafür war laut Bundespolizei eine Person, die etwas in einem Flugzeug vergessen hatte und deshalb noch einmal unkontrolliert in den Sicherheitsbereich zurückeilte. Sie wurde schnell gefunden. Zehn Flüge mussten wegen des Einsatzes mit Verspätung starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.05.2024 | 13:00 Uhr