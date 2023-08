Stand: 09.08.2023 13:28 Uhr Zwischenbilanz: Rund 800.000 Besucher auf dem Dom

Rund 800.000 Menschen haben bisher den diesjährigen Hamburger Sommerdom besucht. Das sind in etwa so viele Besucherinnen und Besucher wie im Vorjahr - und das trotz des Dauerregens. Vor allem Touristinnen und Touristen nutzten die Fahrgeschäfte und Gastronomieangebote auf dem Heiligengeistfeld. Der Dom dauert noch bis Ende kommender Woche und endet am 20. August.

