Zweiter Tag mit Warnstreiks in Hamburg und anderen Häfen

Am Freitag gehen die Warnstreiks in den deutschen Häfen weiter. Die Arbeitgeberseite unterlag bei dem Versuch, den Streik vor den Arbeitsgerichten zu stoppen. In Hamburg hatten die Hafenbetreiber aber zumindest einen Teilerfolg.

In Hamburg wird auch am Freitag seit Beginn der Frühschicht weiter gestreikt. Ab 10 Uhr ist eine Versammlung am Hauptbahnhof auf dem Heidi-Kabel-Platz geplant. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Ab 11 Uhr soll in der Hamburger Innenstadt demonstriert werden. Motto: "Inflationsmonster stoppen!" Der Demonstrationszug soll vom Hauptbahnhof über den Ballindamm zum Jungfernstieg ziehen, wo um 11.45 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant ist. Danach soll bis zum Besenbinderhof demonstriert werden. Dort ist um 12.30 Uhr eine Kundgebung geplant, bis 16 Uhr soll dort ein Treffpunkt für die Streikenden sein.

Kein Stopp der Streiks vor Gericht

Am Donnerstag hatte die Arbeitgeberseite an mehreren norddeutschen Arbeitsgerichten versucht, die Warnstreiks mit Hilfe von Einstweiligen Verfügungen zu stoppen. Das gelang nicht. Bei der Verhandlung vor dem Hamburger Arbeitsgericht zeigte sich aber, dass das Gericht Zweifel daran hat, ob beim Streikbeschluss der Arbeitnehmer alle Formalien eingehalten wurden. Das Ergebnis: Ein Vergleich. Der zweitägige Streik bis Sonnabendmorgen darf zwar bis zu Ende geführt werden, danach aber sind weitere Arbeitsniederlegungen bis zum 26. August ausgeschlossen. In Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven wurde der Streik von den zuständigen Gerichten in den ersten Instanzen bestätigt.

Westhagemann fordert Schlichtungsverfahren

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) fordert die Gewerkschaft und die Arbeitgeber unterdessen auf, sich auf ein Schlichtungsverfahren zu einigen, was ver.di bislang ablehnt. Die Streiks nennt Westhagemann schädigend, so etwas würde die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Hamburg schwächen.

12.000 Beschäftigte in Seehäfen

Rund 12.000 Menschen arbeiten in den deutschen Seehäfen - von Hamburg bis nach Bremerhaven und Brake. Und überall dort ruht seit Beginn der Frühschicht am Donnerstag um 6 Uhr die Arbeit. Schiffe wurden dann nicht mehr abgefertigt. Bis Sonnabend 6 Uhr soll der Warnstreik gehen.

Möglicherweise der längste Streik seit 40 Jahren

"Inflationsmonster stoppen" - das steht auf den Plakaten und Handzetteln, die während des Streiks in den Hafenbetrieben verteilt wurden. Betroffen waren nicht nur die großen Containerterminals, sondern auch Stauereien und der Stückgut-Umschlag.

Schon sechs Verhandlungsrunden

Hintergrund sind die aktuellen Tarifauseinandersetzungen. Die Arbeitgeber hatten in der sechsten Verhandlungsrunde ihr Angebot noch einmal nachgebessert, sie bieten bis zu 12,5 Prozent, verteilt auf zwei Jahre. Ver.di fordert mindestens einen Inflationsausgleich, und das für alle Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben bereits vor der Streikankündigung vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Verhandlungsführerin Ulrike Riedel sagte NDR 90,3, mit jedem weiteren Streik würden sich mehr Schiffe vor den Häfen stauen. "Die Lieferketten sind extrem angespannt", sagte Riedel. Christian Baranowski, Betriebsratsvorsitzender bei der HHLA erklärte: "Dass es soweit gekommen ist, liegt daran, dass der Arbeitgeber nicht mehr bereit ist, sozial mit uns zusammen zu arbeiten." Die Hafenarbeitenden hätten in den letzten zwei Jahren alles gegeben. "Wir wollen jetzt unseren Anteil haben", so Baranowski.

Häfen weitgehend lahmgelegt

Vor knapp drei Wochen hatten Hafenarbeiter mit Beginn der Frühschicht mit einem 24-stündigen Warnstreik die Abfertigung von Container- und Frachtschiffen in Deutschlands großen Nordseehäfen weitgehend lahmgelegt. Betroffen waren die Häfen Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven, Brake und Wilhelmshaven. Zuvor gab es bei den Hafenarbeitern viele Jahre lang keine Arbeitsniederlegungen.

