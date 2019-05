Stand: 09.05.2019 09:00 Uhr

Soziale Projekte: Zweite Chance dank Europa von Sebastian Stoll

Weg vom Alkohol, runter von der Straße, raus aus dem Gefängnis: Wer zurück ins Leben will, braucht dabei meist Unterstützung. Die Europäische Union unterstützt solche sozialen Hilfsprojekte mit einer Milliardensumme - einen kleinen Teil davon erhalten beispielsweise zwei Projekte in Hamburg.

Axel Eggers sorgt dafür, dass keiner Ärger macht. Gibt es Streit am Billardtisch, stellt er sich dazwischen. Kommt einer schon durch den Garten gewankt, versperrt er ihm den Weg. Wer sternhagelvoll ist, darf nicht rein. Das ist im Hans-Fitze-Haus in Hamburg-Harburg nicht anders als überall sonst. Man darf sich Axel Eggers aber nicht als typischen Türsteher vorstellen. Er ist vielleicht 1,70 Meter groß, schmal und mit 56 Jahren eigentlich ein bisschen alt für den Job - und wenn er einen Betrunkenen vor die Tür setzt, dann hat er dabei selbst eine Alkoholfahne. "Wenn ich nicht arbeiten würde, dann wäre ich jetzt im Park und würde trinken", sagt er.

Sein Job: Verantwortung tragen

Axel Eggers ist Anleiter, so nennt er den Job. Für ihn geht es darum, Verantwortung zu tragen und weniger zu trinken als sonst - er hat diese Arbeit, weil Europa sich das leistet. Ohne das Geld aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gäbe es die Tagesjobbörse in der Einrichtung für suchtgefährdete Menschen nämlich gar nicht. Und Axel Eggers würde wahrscheinlich tatsächlich im Park sitzen und trinken.

Europa - mehr als gekrümmte Gurken

Wer Europa hört, der denkt schnell an gekrümmte Gurken, Glühbirnenverbot und Hochhäuser in Brüssel. Europa ist fern und abgehoben, so denken viele. Aber so einfach ist es nicht: Wenn ab dem 23. Mai ein neues Europaparlament gewählt wird, dann ist das letztlich auch eine Richtungsentscheidung darüber, wem die EU mit ihrem Geld helfen will und wem nicht. Denn wenn man hinsieht, findet man Europa an fast jeder Ecke. Rund zwei Dutzend Sozialprojekte werden allein in Hamburg finanziert. Für eines davon arbeitet Axel Eggers.

Wer fehlt, wird nicht bestraft

Angestellt ist er nicht. Deklariert ist seine Arbeit und die der anderen im Hans-Fitze-Haus als Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Arbeit - je nach Tätigkeit gibt es drei bis fünf Euro die Stunde. Vergeben werden die Jobs mal tage-, mal wochenweise - und wenn jemand mal keine Disziplin aufbringt, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, passiert: nichts. "Es gibt natürlich kein Geld, aber auch keine Sanktionen. Am nächsten Tag kann man wieder nach Arbeit fragen", sagt Olaf Bohn, Leiter des Hans-Fitze-Hauses. Damit sei die Tagesjobbörse das niedrigschwelligste Angebot, das man machen könne.

Die Jobs sind einfach: Mal wird für den Bezirk ein Park gereinigt, manchmal Bänke montiert. Privatleute und Firmen können Umzugshelfer anfordern oder jemanden, der das Treppenhaus putzt. Und ganz viel passiert auf dem Gelände selbst. Das gilt etwa für den Anleiter-Job von Axel Eggers, oder auch für jenen, den Terry, 49, heute macht: mit der Flex eine Statue im Garten schleifen. "Ich arbeite gerne mit Holz", brüllt er, während die Späne fliegen.

Aus Fällen werden wieder Menschen

Etwa 100 Menschen halten sich jeden Tag am Hans-Fitze-Haus auf, schätzt Olaf Bohn. Dass jemand durch die Tagesjobbörse in eine reguläre Beschäftigung gekommen ist, ist schon vorgekommen, aber nicht das Ziel. Hier werden aus Fällen wieder Menschen, die ihren Neigungen folgen. So wie der gelernte Altenpfleger Axel als Anleiter arbeitet und der gelernte Dachdecker Terry an der Holzstatue. 300.000 Euro EU-Förderung im Jahr helfen ihnen dabei.

Der ESF ist ein Milliardenprojekt, schon seit mehr 60 Jahren existiert es: Aus den Beiträgen ihrer Mitglieder schüttet die EU hohe Summen für soziale Förderprojekte in ganz Europa aus. Rund 7,5 Milliarden Euro hat Deutschland für die aktuelle Förderperiode von 2014 bis 2020 erhalten. 25 Projekte finanziert der Bund direkt, jedes Bundesland zudem für sich ein bis zwei Dutzend. In den allermeisten von ihnen geht es in irgendeiner Form um Beschäftigung: Menschen sollen in die Lage gebracht werden, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen - und zwar in den meisten Fällen durch Arbeit, in der einen oder anderen Form.

Ordnung im Leben nach dem Gefängnis

Einer, der in einem weiteren Projekt dabei helfen soll, ist Nils Domrich, 31, der als Sozialarbeiter für den Hamburger Verein Integrationshilfen arbeitet. Die Büroräume des Vereins liegen in Sichtweite des Hamburger Hauptbahnhofs - und wer das Viertel kennt, wundert sich nicht über den scharfen Geruch im Treppenhaus. "Es kann auch schon mal sein, dass man hier an einem Schlafenden vorbeikommt", sagt er. Die Lage der Räume sei Absicht: "In der Nähe hält unsere Klientel sich oft auf."

Zumindest jener Teil davon, der gerade nicht im Gefängnis ist. Denn das ist das, was Domrich und seine Kollegen machen - daran mitarbeiten, dass ein Mensch nach Möglichkeit nicht noch einmal ins Gefängnis kommt. Normalerweise läuft das ungefähr so: Rund sechs Monate bevor ein Strafgefangener entlassen wird, nimmt die Hamburger Justiz Kontakt zu dem Verein auf. Ein Mitarbeiter trifft sich dann mit diesem Menschen und arbeitet einen Bogen ab: Unterkunft, Arbeit, Drogenproblem - was ist vorhanden, wo muss geholfen werden, was könnte funktionieren? Dann begleitet er diesen Menschen, bis sechs Monate nach dessen Entlassung - und im Idealfall ist das Leben des Ex-Gefangenen dann so geordnet, dass er es alleine leben kann.

Ein Vorstellungsgespräch für einen Räuber

Gerade erst hat sich sich Domrich einen jungen Mann gekümmert, Anfang 20, der sich Mitten in seiner Ausbildung zum Industriemechaniker zur Beteiligung an einem Raub hatte überreden lassen - und deswegen im Gefängnis landete. Die Ausbildungsstelle war er los, aber seine Zwischenprüfung hatte er schon bestanden. Warum denn nicht nach der Haft irgendwo anders ins zweite Lehrjahr einsteigen? Also schrieb der Sozialarbeiter Ausbildungsträger an. Industriemechaniker sind begehrt - und tatsächlich hatte einer Interesse. Ein Vorstellungsgespräch wurde organsiert, Nils Domrich musste dafür Ausgang beantragen und der Termin lief gut. Der junge Mann bekam ein Schreiben: Er soll bitte anfangen am 11. des Monats. Dumm nur: Da war er noch in Haft. Ohne Ausgang.

Also machte Nils Domrich Druck, schrieb gemeinsam mit der Anwältin des Häftlings Briefe. An die Justiz, die doch bitte nicht verantwortlich sein wolle, falls ein junger Mann ohne Ausbildung auf der Straße stehe - und ihn deshalb so schnell wie möglich in den offenen Vollzug überstellen möge. Und an den Ausbilder, mit dem er um jeden einzelnen Tag mehr handeln musste. Schließlich war es geschafft - der junge Mann kam in die Ausbildung.

Das war die ARD-Wahlarena zur Europawahl NDR Info - Aktuell - 08.05.2019 06:08 Uhr Autor/in: Corall, Astrid Die Politiker Manfred Weber und Frans Timmermans wollen bei der Europawahl EU-Kommissionschef werden. In der ARD-Wahlarena haben sie sich den Fragen der Wähler gestellt.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Geht es gut, geht Europa

Das Ausbildungsprojekt des Vereins Integrationshilfen wird gefördert mit 2,3 Millionen Euro für vier Jahre. Ende 2020 ist Schluss damit, denn auch das ist eine Regel des ESF: Die Förderung ist eine Anschubfinanzierung, gedacht zum Experimentieren. Gelingt das Experiment, wird das Geld abgezogen und in andere Projekte gesteckt. Das ist hier der Fall. Setzt sich ab dem übernächsten Jahr Nils Domrich für einen Gefangenen ein, dann zahlt das die Stadt Hamburg.

Nicht nur suchtgefährdete Menschen profitieren von ESF-Mittel und solche, die das Gefängnis verlassen: Zahlreiche weitere soziale Projekte in Hamburg kriegen Geld von der EU. Zu ihnen gehört ein Projekt, das sich an Jugendliche mit psychischen Problemen wendet, eine Weiterbildung zum Altenpfleger oder ein Jobcoaching für Alleinerziehende. Ebenso werden auf diese Weise Auslandsaufenthalte von Berufsschülern gefördert und Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt oder von Zwangsverheiratungen geworden sind, erhalten eine Starthilfeins Berufsleben.

Ob Axel Eggers, der Anleiter im Hans-Fitze-Haus, jemals wieder als Altenpfleger arbeiten wird, ist ungewiss. Aber dank Europa kann er schon heute helfen. "Wenn die Stimmung im Haus umschlägt und es aggressiv wird, kriege ich das viel schneller mit als die Leute im Büro. Dann kann ich dazwischengehen und schlichten." Es ist sein Job.

Weitere Informationen Europawahl: Alle Informationen für den Norden Mehr als elf Millionen Norddeutsche sind am 26. Mai zur Wahl der Europa-Parlamentarier aufgerufen. Wie wird gewählt? Und wer sind die norddeutschen Kandidaten? Hier finden Sie alle Infos. mehr Nord-Regierungschefs wollen Europa stärken Bei einem Treffen der norddeutschen Regierungschefs ist in Hamburg die Erklärung "Der Norden für Europa" unterzeichnet worden. Darin wird an die Bürger appelliert, an der Europawahl teilzunehmen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.05.2019 | 08:50 Uhr