Stand: 07.04.2025 14:04 Uhr Zwei neue Gebäude an der Hamburger Feuerwehrakademie eingeweiht

Hamburg braucht qualifizierte Rettungskräfte und hat kräftig in ihre Ausbildung investiert. Dafür ist die Feuerwehrakademie in Billbrook deutlich vergrößert worden. Zwei neue fünfgeschossige Gebäude sind am Montag eröffnet worden, ein Gebäude mit Hörsaal und Büros - und eines als Trainingsgebäude. Es ist wie eine Rettungswache gebaut, aber zu Schulungszwecken. Die Gebäude kosteten zusammen 33 Millionen Euro.

