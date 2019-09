Stand: 09.09.2019 13:16 Uhr

Zwei katholische Schulen in Hamburg gerettet

Aufatmen bei den katholischen Schulen in Hamburg: zwei Schulstandorte in Barmbek und Harburg sind laut Erzbistum gerettet. Ursprünglich wollte die Katholische Kirche in der Hansestadt bis zu 8 ihrer insgesamt 21 Schulen schließen.

Erzbistum: Sechs statt acht Schulschließungen NDR 90,3 - 09.09.2019 13:22 Uhr Autor/in: Gaertner, Andreas Das Erzbistum Hamburg will statt acht nur noch sechs katholische Schulen in der Hansestadt schließen. Erzbischof Stefan Heße hat sich für den Erhalt zweier Schulen entschieden, berichtet Andreas Gaertner.







Zwei gute Nachrichten und eine schlechte hat Hamburgs Erzbischof Stefan Heße für seine Schulen. Der Wirtschaftsrat des Erzbistums hat dem Erhalt der Katholischen Sophienschule in Barmbek und der Grundschule in Harburg zugestimmt. Allerdings muss in Harburg die katholische Stadtteilschule schließen.

Erzbischof erleichtert

Trotzdem ist der Erzbischof erleichtert: Er freue sich sehr, dass gemeinsam mit etlichen Großspendern und vielen Hamburgern die beiden bisher unter Vorbehalt stehenden Standorte gerettet werden könnten. Mehr als sieben Millionen Euro sind laut Bistum dafür gesammelt worden. Die katholische Sophienschule in Barmbek soll ab 2021 sogar als Grundschule komplett neu gebaut werden.

Die katholische Grundschule in Harburg wird in das auslaufende Niels-Stensen-Gymnasium umziehen und unter anderem eine neue Turnhalle bekommen. Angesichts der dramatischen Finanzlage des Bistums seien die jetzigen Pläne ein großer Erfolg, so der Erzbischof.

21 katholische Schulen in Hamburg

Das Erzbistum Hamburg ist Träger von derzeit noch 21 katholischen Schulen, davon 11 Grundschulen, 6 Grund- und Stadtteilschulen sowie 3 Gymnasien. Insgesamt werden rund 8.000 Schüler nach staatlich anerkannten Bildungsplänen unterrichtet. Die Eltern zahlen ein einkommensabhängiges Schulgeld. Die Schulen sind teilweise mehr als 150 Jahre alt. Die meisten wurden von katholischen Zuwanderern gegründet, als es im protestantisch geprägten Hamburg an den staatlichen Schulen noch keinen katholischen Religionsunterricht gab.

Das Erzbistum Hamburg ist mit knapp 80 Millionen Euro überschuldet. Nach einem Bericht der Unternehmensberatung Ernst & Young würde die Summe bis 2021 auf bis zu 350 Millionen Euro anwachsen, falls nicht umgesteuert wird.

