Stand: 07.06.2023 11:39 Uhr Zwei brennende Autos in Bergedorf

In Bergedorf haben am späten Dienstagabend zwei Autos gebrannt. Laut Polizei hatte in der Straße Neuer Weg zunächst ein geparkter Porsche Cayenne Feuer gefangen. Die Flammen griffen schnell auf einen daneben abgestellten VW Golf über. Weil der Rauch in Richtung eines Mehrfamilienhauses zog, mussten die Bewohnenden es verlassen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten sie wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt.

