Stand: 24.02.2024 18:00 Uhr Zwei Verletzte nach Streit vor Unterkunft in Moorfleet

Am Freitagabend ist vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Sandwisch in Moorfleet ein Streit eskaliert. Ein 57-Jähriger attackierte schließlich seinen 41 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer. Beide wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.02.2024 | 19:30 Uhr