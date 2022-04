Stand: 18.04.2022 11:59 Uhr Zwei Verletzte nach Schlägerei am Bahnhof Jungfernstieg

Am späten Abend des Ostersonntags sind zwei Männer im Bahnhof Jungfernstieg bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der 25-Jährige und der 38-Jährige waren offenbar in Streit geraten und prügelten sich schließlich. Passanten, die die Schlägerei auf dem Bahnsteig der S3 beobachteten, riefen den Notruf. Auf einer Rolltreppe eskalierte der Streit, die Männer stürzten die Treppe herunter und verletzten sich dabei schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt. | Sendedatum NDR 90,3: 18.04.2022 12:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2022 | 12:00 Uhr