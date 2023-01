Zwei Verletzte nach Schießerei in Tonndorf Stand: 10.01.2023 06:14 Uhr Im Hamburger Stadtteil Tonndorf hat es in der Nacht zum Dienstag eine Schießerei gegeben. Zwei Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Hamburger Polizei hatten Passanten gegen 1 Uhr ein Fahrzeug mit mehreren Einschusslöchern entdeckt. Es stand in der Stein-Hardenberg-Straße in der Nähe des Pulverhofparks. Im Auto fanden die Beamten den Fahrer und Beifahrer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens einer von ihnen ist schwer verletzt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Das Morddezernat ermittelt.

