Stand: 09.09.2023 10:24 Uhr Großangelegte Unfall-Übung am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen gab es am Morgen eine großangelegte Unfall-Übung. Geprobt wurde, wie der Airport auf eine Bruchlandung eingestellt ist, mit 80 verletzten Passagieren. Dabei ging es um die Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen, den Einsatzkräften und Behörden. Die Übung ist alle zwei Jahre Pflicht fand in einer alten Boeing 747 auf dem Vorfeld statt.

