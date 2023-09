Stand: 08.09.2023 15:38 Uhr Zwei Verletzte nach Messerstecherei in Rahlstedt

Nach einer Messerstecherei im Hamburger Stadtteil Rahlstedt mit zwei Verletzten sucht die Polizei jetzt Zeuginnen und Zeugen. Die beiden Opfer waren an der Rahlstedter Bahnhofsstraße in einen Streit zwischen fünf jungen Männern geraten. Der 38-Jährige wurde durch Messerstiche schwer am Kopf und Rücken schwer verletzt, sein 29-jähriger Begleiter erlitt leichte Verletzungen durch Tritte und Schläge. Ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger wurden später festgenommen - gegen sie besteht allerdings aktuell kein dringender Tatverdacht.

