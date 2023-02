Stand: 09.02.2023 20:00 Uhr Zwei Verletzte nach Messerangriff im Phoenix-Viertel

Bei einem Messerangriff im Harburger Phoenix-Viertel sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Laut Polizei waren sie gegen 17.30 Uhr mit drei anderen Männern in Streit geraten. Einer der Beteiligten erlitt einen Stich in den Rücken, der andere wurde im Gesicht verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Der Hintergrund des Streits ist unklar. Die drei anderen Männer konnten flüchten.

