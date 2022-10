Stand: 21.10.2022 10:00 Uhr Zwei Verletzte nach Lagerung einer Autobatterie in Wohnung

Zwei Bewohner eines Hochhauses in Jenfeld sind durch Schwefelsäure leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr hatten sie in ihrer Badewanne eine defekte Autobatterie gelagert. Die schwefelige Säure aus der Batterie lief aus. Die 19-Jährige und der 28-Jährige riefen die Feuerwehr und den Giftnotruf. Beide kamen mit Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus.

