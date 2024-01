Drei Verletzte nach Brand in Hamburger Mehrfamilienhaus Stand: 21.01.2024 08:35 Uhr In der Nacht zu Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona gebrannt. Dabei wurden drei Menschen verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

In dem Wohnhaus in der Stresemannstraße war es nach Angaben der Feuerwehr im Erdgeschoss zu einem Schwelbrand am Verteilerkasten gekommen. Dadurch gab es in dem Treppenhaus eine starke Rauchentwicklung, die den Anwohnerinnen und Anwohner den Fluchtweg aus ihren Wohnungen versperrte.

Anwohner über Drehleiter gerettet

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Einsatzkräfte mussten einen Bewohner über eine Drehleiter befreien. Zwei weitere Menschen konnten sie über den Treppenraum in Sicherheit bringen. Die drei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

