Stand: 15.03.2025 15:49 Uhr Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Bramfeld

Bei einem Auffahrunfall in Bramfeld sind am Sonnabendmittag zwei Menschen verletzt worden. Kurz vor 12 Uhr fuhr laut Polizei in der Nähe des Friedhofs Bramfeld ein Auto auf einen Kleinbus auf. Dabei wurden die 59 Jahre alte Beifahrerin im Auto und der 16 Jahre alte Beifahrer im Kleinbus verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt.

