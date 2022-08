Stand: 16.08.2022 19:54 Uhr Zwei Verletzte bei Unfall in der Hafencity

In der Hafencity hat es am Dienstagmittag einen schweren Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein Lieferwagen war auf der Versmannstraße stadtauswärts unterwegs, als ihm ein Polo entgegen kam. Der 61-jährige Kleinwagen-Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Transporter. Dabei wurde der Unfall-Verursacher schwer und der Unfall-Gegner leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.08.2022 19:30

