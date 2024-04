Stand: 20.04.2024 16:58 Uhr Zwei Verletzte bei Unfall in Neuenfelde

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Neuenfelde sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei waren die Wagen am Sonnabendvormittag nach einem Ausweichmanöver auf der Nincoper Straße kollidiert. Am Steuer des einen Autos saß ein 24-Jähriger, das andere Fahrzeug steuerte eine 75-Jährige. Beide wurden mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang noch unklar.

