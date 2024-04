Stand: 21.04.2024 14:49 Uhr Zwei Verletzte bei Unfall auf der Holstenstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Altona sind am Samstagabend auf der Holstenstraße zwei Autofahrer verletzt worden. Ein Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der verletzte 48-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Hamburger Klinik gebracht. Der zweite Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt. Insgesamt waren den angaben zufolge 26 Feuerwehrleute vor Ort.

