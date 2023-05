Stand: 29.05.2023 16:38 Uhr Zwei Verletzte bei E-Scooter-Unfällen in Hamburg

In Hamburg haben sich am Wochenende ein E-Scooter-Fahrer und eine E-Scooter-Fahrerin bei Unfällen schwer verletzt. In Farmsen-Berne stürzte ein 24-Jähriger laut Polizei ohne Fremdeinwirkung. Er kam mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus. Ähnlich war der zweite Unfall in Eimsbüttel: Eine 36-Jährige stürzte und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Beide sollen betrunken gewesen sein.

