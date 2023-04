Stand: 18.04.2023 07:30 Uhr Zwei Verletzte bei Brand in Cranz

Zwei Menschen sind bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Cranz verletzt worden. Das Feuer entzündete sich in der Nacht zum Dienstag im dritten Stock des Gebäudes, wie die Hamburger Feuerwehr mitteilte. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Außer ihnen waren drei weitere Bewohner von dem Brand betroffen. Mehr als 40 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.04.2023 | 07:30 Uhr