Stand: 14.11.2023 08:57 Uhr Zwei Verkehrsunfälle auf der A7 in Hamburg führen zu Stau

Auf der A7 in Hamburg hat es am Morgen zwei Unfälle gegeben, die für Wartezeiten im Berufsverkehr sorgen: Zunächst hatte ein Fahrzeug zwischen Heimfeld und dem Dreieck Hamburg-Südwest Feuer gefangen. Dort habe ein Lkw mit Sauerstoffflaschen gebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Außerdem kam es im Elbtunnel zu einem Auffahrunfall. Entstanden sei nur ein Blechschaden, so die Polizei. Allerdings sei vorübergehend nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.11.2023 | 07:00 Uhr