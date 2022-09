Stand: 27.09.2022 11:00 Uhr Zwei Unfälle mit Linienbussen in der Grindelallee

In der Grindelallee in Rotherbaum hat es am Dienstagmorgen zwei Unfälle mit Linienbussen gegeben. Insgesamt wurden fünf Fahrgäste verletzt. Beim ersten Unfall wollte ein Autofahrer an der Kreuzung Rentzelstraße abbiegen und stieß mit einem Bus der Linie 5 zusammen. Eine Frau wurde durch den Bus geschleudert und verletzt, wie schwer ist unklar. Der zweite Unfall ereignete sich zehn Minuten später an der Ecke Grindelallee/Sedanstraße, nur 300 Meter weiter. Vier Fahrgäste der Linie 4 wurden leicht verletzt. Zum Unfallhergang konnte die Polizei keine Angaben machen.