Stand: 21.11.2021 10:00 Uhr Zwei Tote und zwei Verletzte nach Unfall in Allermöhe

In Hamburg-Allermöhe ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter gekommen. Dabei kamen zwei Männer ums Leben. Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Reitbrooker Mühlenbrücke. Dort war das Fahrzeug nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die beiden Personen im Fahrerhaus wurden eingequetscht und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die anderen beiden saßen nach Angaben der Polizei ungesichert auf der Ladefläche. Einer von ihnen starb nach einem Reanimationsversuch. Der Fahrzeugführer erlag später seinen Verletzungen.

VIDEO: Zwei Tote und zwei Verletzte nach Unfall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.11.2021 | 08:00 Uhr