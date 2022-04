Zwei Tote in Ottensen: 22-Jähriger soll geschossen haben Stand: 06.04.2022 14:42 Uhr Großeinsatz für die Hamburger Polizei am Dienstag in Ottensen: In einem Haus nahe des Bahnhofs Altona fielen Schüsse. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Am Mittwoch gab die Polizei ihre Erkenntnisse zum Tatablauf bekannt. Demnach habe ein 22 Jahre alter Mann die gleichaltrige Frau tödlich verletzt. Anschließend habe er sich selbst getötet. Es gebe keine Hinweise auf weitere Beteiligte. Die junge Frau sei eine Bekannte des Mannes gewesen und habe in dem Mehrfamilienhaus gewohnt. Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Auch Hubschrauber im Einsatz

Eine Bewohnerin hatte die Polizei gerufen, weil sie die Schüsse im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Scheel-Plessen-Straße gehört hatte. Mit Maschinenpistolen bewaffnet durchsuchten Spezialeinheiten der Polizei das Gebäude und auch Nachbarhäuser. Der Polizeihubschrauber "Libelle" war ebenfalls im Einsatz.

Die Polizei sperrte mehrere Straßen im Stadtteil Ottensen und setzte einen Hubschrauber ein. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden eine Schusswaffe.

Hinweis: Auch in scheinbar ausweglosen Situationen gibt es viele Menschen, die helfen können. Beispiele sind:



Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222

bundeseinheitliche Nummer: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 Bundesweite Beratungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche: (0800) 111 0 333 (Mo. bis Sa. 14 bis 20 Uhr)

