Zwei Tote in Bramfeld: Polizei ermittelt

Stand: 08.02.2021 11:18 Uhr

Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Tötungsdelikt in Bramfeld: Nach ersten Erkenntnissen soll ein 28-Jähriger zwei Menschen in einem Mehrfamilienhaus an der Bramfelder Chaussee getötet haben.