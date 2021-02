Zwei Tote in Bramfeld: Hamburger Polizei ermittelt Stand: 08.02.2021 15:02 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach zwei Tötungsdelikten in Bramfeld: Ein 28-Jähriger soll seine Mutter und eine weitere Person in einem Mehrfamilienhaus an der Bramfelder Chaussee getötet haben.

Der Mann wurde am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bramfelder Chaussee festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Haftrichter erließ inzwischen einen Haftbefehl wegen des Verdachts zweier Tötungsdelikte. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut die Familienangehörigen.

Angehörige alarmierten die Polizei

Da die 53-jährige Mutter nach einem Besuch bei ihrem Sohn in Bramfeld nicht nach Hause zurückgekehrt und auf ihrem Handy nicht erreichbar war, hatten Angehörige die Polizei alarmiert. Der 28-Jährige öffnete den Beamtinnen und Beamten die Tür, in der Wohnung fanden diese den Leichnam seiner Mutter, der mehrere Messerstichverletzungen aufwies. Auch das mutmaßliche Tatmesser wurde in der Wohnung gefunden. Nach der Festnahme des Mannes fand die Polizei einen weiteren Leichnam in der Wohnung, der noch nicht identifiziert werden konnte. Auch die Todesursache steht noch nicht fest.

Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Über ein mögliches Motiv konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.02.2021 | 15:00 Uhr