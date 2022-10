Stand: 09.10.2022 18:00 Uhr Zwei Radfahrerinnen bei Unfall in Harvestehude verletzt

Bei einem Unfall in Harvestehude sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrradfahrerinnen verletzt worden. Ein Autofahrer war an der Kreuzung Grindelberg / Isestraße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde sein Wagen herumgeschleudert und kollidierte mit den beiden Frauen. Die eine Radfahrerin brach sich dabei ein Bein, die andere wurde leicht verletzt. In einem der Unfallwagen saßen zwei Kinder, sie erlitten einen Schock.

