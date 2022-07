Stand: 21.07.2022 16:38 Uhr Zwei Menschen bei Notbremsung eines Linienbusses verletzt

In Farmsen-Berne sind am Donnerstagmittag zwei Menschen bei einem Busunfall leicht verletzt worden. Der Linienbus hatte am Rahlstedter Weg scharf gebremst, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto zu verhindern. Dabei stürzten mehrere Fahrgäste - darunter eine schwangere Frau. Sie wurde zu Kontrolluntersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR 90,3: 21.07.2022 17:00