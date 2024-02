Stand: 15.02.2024 15:29 Uhr Zwei Männer wegen schweren Raubes vor Amtsgericht Altona

Seit Donnerstag stehen zwei Männer wegen schweren Raubes vor dem Amtsgericht Altona. Sie sollen im November in eine Wohnung in der Notkestraße in Hamburg eingebrochen sein und 26.000 Euro Bargeld gestohlen haben. Dabei überraschte sie der Bewohner. Die Angeklagten sagten vor Gericht, sie seien gar nicht eingebrochen, sondern mit dem Mieter verabredet gewesen. Und ein Teil des angeblich verschwundenen Geldes habe ihnen gehört.

