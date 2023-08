Stand: 04.08.2023 17:53 Uhr Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Stellingen

Bei einem Verkehrsunfall in Stellingen sind am Freitagvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 10.30 Uhr auf der Kieler Straße auf Höhe der A7-Ausfahrt. Laut Polizei war eine 50-jährige Frau trotz Rotlicht in die Kreuzung gefahren. Dort fuhr sie mit ihrem Auto in den Wagen eines 30-jährigen Mannes, der bei Grün von der Autobahn gekommen war und in Richtung Eidelstedt fahren wollte. Beide Fahrzeuge kamen auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Sie wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.08.2023 | 18:00 Uhr