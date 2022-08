Stand: 01.08.2022 12:29 Uhr Zwei Hamburger mit Millionengewinn bei Lotto-Ziehung

In Hamburg gibt es mindestens zwei neue Lotto-Millionäre: Bei der Ziehung am Sonnabend hat ein Mann mehr als 3,7 Millionen Euro gewonnen. Ein zweiter unbekannter Spieler oder eine Spielerin darf sich über 15 Millionen Euro freuen. Der Lottoschein war im Bezirk Hamburg-Nord abgegeben worden. Der Jackpot war so voll, weil am Mittwoch niemand deutschlandweit die sechs Richtigen getippt hatte. | Sendedatum NDR 90,3: 01.08.2022 13:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.08.2022 | 13:00 Uhr