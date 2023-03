Stand: 20.03.2023 08:12 Uhr Zwei Geldautomaten gesprengt

Gleich zwei Geldautomaten sind in Oststeinbek an der Hamburger Landesgrenze gesprengt worden. Der oder die Täter waren dafür in der Nacht zum Montag in ein Einkaufszentrum eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. Durch die Sprengung wurden mehrere Geschäfte beschädigt. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Autobahn 1.

