Zwei Frauen in Hamburg angegriffen: Polizei sucht Zeugen Stand: 18.08.2022 18:05 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach zwei Sexualdelikten in den Stadtteilen Eidelstedt und Niendorf. In beiden Fällen werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Eine 31-Jährige war am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in Eidelstedt zwischen Pflugacker und dem Lentföhrdener Weg unterwegs, als ein unbekannter Mann sich ihr näherte. Er hielt sie von hinten fest und verging sich an ihr. Die Frau wehrte sich und konnte sich aus dem Griff des Angreifers befreien. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung Pflugacker. Er wird beschrieben als 30- bis 40-jähriger, etwa 1,80 Meter großer Mann mit kräftiger Statur. Er trug einen Dreitagebart, ein dunkelgraues Polo-Shirt mit Schriftlogo, eine kurze braune Hose mit Cargo-Taschen und dunkle knöchelhohe Arbeitsschuhe.

AUDIO: Zwei Sexualdelikte in Hamburg (1 Min) Zwei Sexualdelikte in Hamburg (1 Min)

62-Jährige in Niendorf attackiert

Später am Mittwochabend ereignete sich in Niendorf ein ähnlicher Fall: Eine 62-jährige Frau traf bei einem Spaziergang im Bereich Herulerweg/Abronendamm gegen 19.30 Uhr auf einen Mann, der versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Als die Frau zu ihrem Auto ging, berührte er sie unsittlich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die 61-Jährige wehrte sich und schrie um Hilfe, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Der Unbekannte soll 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug ein rot-braunes T-Shirt, eine blaue Jeans und eine braune Umhänge-Ledertasche.

Hinweise können unter der Telefonnummer 040/ 4286 - 56789 oder an einer Polizeidienststelle abgegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.08.2022 | 17:00 Uhr