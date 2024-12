Stand: 06.12.2024 08:40 Uhr Zwei Festnahmen nach Ermordung eines 69-Jährigen in Borgfelde

Zweieinhalb Jahre ist die Ermordung eines 69-Jährigen in Borgfelde her. Jetzt ist der Fall offenbar aufgeklärt. Die Hamburger Mordkommission hat zwei Männer in Farmsen-Berne und in Nordrhein-Westfalen festgenommen, die sich offenbar ins Ausland absetzen wollten. Die Wohnung des Opfers war nach der Tat durchsucht worden. In dem Fall war eine weitere Verdächtige vor gut einem Jahr freigesprochen worden. Die 38-Jährige hatte monatelang zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen.

