Stand: 11.02.2023 13:04 Uhr Zwei Brände in Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Harburg

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es in einer Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Harburg gleich zweimal gebrannt. Die Hamburger Polizei geht von Brandstiftung aus und hat einen Bewohner festgenommen. Als die Feuerwehr am frühen Morgen zu dem zweiten Feuer innerhalb einer Nacht gerufen wurden, bemerkten die Feuerwehrleute einen 19-Jährigen mit rußigen Händen und auffälligem Verhalten. Mehrere Container der Unterkunft sind nach den Bränden unbewohnbar.

