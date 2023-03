Stand: 11.03.2023 09:16 Uhr Zwei Bewerberinnen auf FDP-Vorsitz in Hamburg

Bei der Hamburger FDP bewerben sich jetzt zwei Frauen um den Parteivorsitz. Am Freitagabend hat Sonja Jacobsen, FDP-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksversammlung Bergedorf, in einem Brief an die FDP-Mitglieder ihre Kandidatur bekannt gegeben. Vor ihr hatte schon Beate Schlüter aus dem FDP-Kreisverband Blankenese erklärt, dass sie sich um den Parteivorsitz bewirbt. Gewählt wird auf einem FDP-Parteitag am ersten April-Wochenende. Der bisherige Hamburger FDP-Chef Michael Kruse will dabei nicht mehr antreten.

