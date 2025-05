Stand: 16.05.2025 16:08 Uhr Zwei Bars auf St. Pauli durchsucht

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagabend zusammen mit dem Zoll, dem Bezirksamt und der Drogenfahndung zwei Bars auf St. Pauli durchsucht. Hintergrund der ersten Kontrolle in einer Shisha-Bar in der Hein-Hoyer-Straße war der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei dem Vetrieb von Wasserpfeifentabak. Ein Mann leistete dabei Widerstand und filmte die Beamtinnen und Beamten. Gegen ihn wurde Strafanzeige erhoben. Auf der Reeperbahn wurde zudem eine weitere Bar durchsucht. Es hatte zuvor Hinweise gegeben, es würden dort mit Drogen versetzte Getränke verkauft. Vor Ort wurden Beweismittel sichergestellt.

