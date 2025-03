Stand: 19.03.2025 18:37 Uhr Zwangsversteigerung von Bergedorfs "Ekelhaus" gescheitert

Am Mittwoch ist eine Zwangsversteigerung für das leerstehende Gründerzeithaus am Reetwerder in Bergedorf gescheitert. Es wurde nur ein Gebot abgegeben, das weit unter der Forderung lag. Der Gläubiger verweigerte den Zuschlag deshalb. Ein weiterer Termin zur Versteigerung soll folgen. Das als "Ekelhaus" bekannt gewordene denkmalgeschützte Gebäude gilt als unbewohnbar. Nach der Zwangsräumung vor fast sieben Jahren folgte ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Eigentümerin über den Verkehrswert der Immobilie, der schließlich auf sechs Million Euro festgelegt wurde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.03.2025 | 19:30 Uhr