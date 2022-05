Zwangsprostitution: SEK überwältigt mutmaßlichen Zuhälter Stand: 06.05.2022 11:45 Uhr Weil er eine damals 17-Jährige dazu gebracht haben soll, sich mehrfach für ihn zu prostituieren, ist am Donnerstag ein 35 Jahre alter Mann in Hamburg festgenommen worden.

Der Verdächtige soll dem Mädchen im Sommer 2020 zunächst eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und sie dann gewaltsam zur weiteren Prostitution gezwungen haben, wie die Polizei am Freitag in Hamburg mitteilte. Die junge Frau musste den Angaben zufolge sämtliche Einnahmen an den mutmaßlichen Zuhälter abgeben.

Betroffene wandte sich an Hilfsorganisation

Erst nachdem sich die heute 19-Jährige an eine Hilfsorganisation gewandt hatte, konnte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirken. In dem Zusammenhang wurden am Donnerstag auch die Wohnung des Verdächtigen in Rothenburgsort sowie zwei mutmaßliche Prostitutionsstätten in Barmbek-Süd und Niendorf durchsucht. Der 35-Jährige konnte in seiner Wohnung durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen werden.

Geld wurde beschlagnahmt

Zudem beschlagnahmten die Ermittler Datenträger und größere Mengen an Dopingmittel. Die Staatsanwaltschaft hatte zudem einen Arrestbeschluss über 225.000 Euro erlassen, in diesem Zusammenhang wurden Vermögenswerte wie mehr als 6.600 Euro Bargeld, Schmuck und eine hochwertige Armbanduhr sichergestellt.

