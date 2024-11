Stand: 01.11.2024 17:11 Uhr Zverev zieht in Paris ins Halbfinale ein

Tennnisprofi Alexander Zverev ist am Freitag ins Halbfinale des ATP-Turniers in Paris eingezogen. Der Hamburger hat sein Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen gewonnen. Am Sonnabend trifft Zverev im Halbfinale auf Holger Rune aus Dänemark.

