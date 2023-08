Stand: 20.08.2023 07:35 Uhr Zverev verliert Halbfinale in Cincinnati gegen Djokovic

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Cincinnati sein Halbfinale gegen Novak Djokovic knapp verloren und den Einzug ins Endspiel verpasst. Gegen den Serben unterlag der Olympiasieger am Samstagabend (Ortszeit) 6:7 (5:7), 5:7. Eine Woche vor dem Start der US Open kommt es in Cincinnati nun zum Traumfinale zwischen Djokovic und dem Spanier Carlos Alcaraz.

