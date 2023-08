Stand: 19.08.2023 09:02 Uhr Zverev stürmt ins Halbfinale - jetzt wartet Djokovic

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat kurz vor Beginn der US Open seine aufsteigende Form eindrucksvoll unterstrichen und steht im Halbfinale des ATP-Masters in Cincinnati. Mit 6:3, 6:2 besiegte er in nur 73 Minuten den Franzosen Adrian Mannarino.

