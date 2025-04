Stand: 19.04.2025 17:49 Uhr Zverev spielt sich ins Finale von München

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Tennisturniers in München das Finale erreicht. Der bei der Sandplatzveranstaltung an Nummer eins gesetzte Hamburger bezwang am Sonnabend den Ungarn Fabian Marozsan mit 7:6 (7:3) und 6:3. Endspielgegner ist der an Nummer zwei gesetzte Amerikaner Ben Shelton.

