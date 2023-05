Stand: 22.05.2023 17:09 Uhr Zverev nicht mehr bester Deutscher in der Tennis-Weltrangliste

Jan-Lennard Struff hat den Hamburger Alexander Zverev kurz vor den French Open als deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste abgelöst. Der 33-Jährige aus Warstein schob sich um zwei Ränge nach vorne auf Platz 26, Zverev rutschte nach seinem Achtelfinal-Aus bei Turnier in Rom von Platz 22 auf 27 ab. So niedrig war der 26-Jährige zuletzt im September 2016 gelistet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.05.2023 | 16:30 Uhr