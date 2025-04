Stand: 15.04.2025 07:04 Uhr Zverev nach Sieg gegen Müller im Achtelfinale von München

Tennis-Profi Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München klar gewonnen. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger besiegte Alexandre Müller aus Frankreich am Ende souverän 6:4, 6:1. Der Weltranglistendritte trifft nun bei dem erstmals als ATP-500-Turnier ausgetragenen Sandplatzevent auf seinen Landsmann Daniel Altmaier (Kempen).

