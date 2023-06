Stand: 02.06.2023 07:58 Uhr Zverev erreicht bei French Open die dritte Runde

Trauma überwunden: Alexander Zverev ist bei seiner Rückkehr auf den Court Philippe Chatrier in die dritte Runde der French Open eingezogen. Am Ort seiner schweren Knöchelverletzung vor einem Jahr schlug der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg den Slowaken Alex Molcan kurz und vor allem schmerzlos 6:4, 6:2, 6:1 - und überzeugte dabei auch spielerisch. Zverev trifft am Sonnabend nun erstmals auf einen Topspieler, den an Nummer zwölf gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe.

