Zuschuss vom Bund für neues Fahrradparkhaus in Harburg

Die Bundesregierung bezahlt einen Teil des neuen Fahrradparkhauses in Harburg. Es kostet insgesamt gut 16 Millionen Euro - aus Berlin kommen 4,5 Millionen Euro Zuschuss. Am Harburger Bahnhof sollen auf drei Ebenen bis zu 1.200 Fahrräder Platz haben, mit Werkstatt, Ladestationen für E-Bikes und Fahrrad-Waschanlage. Fertig sein soll es in dreieinhalb Jahren.

