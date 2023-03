Stand: 15.03.2023 10:18 Uhr Zusammenstoß von Linienbus und Autos auf der A7

Ein Linienbus ist am Mittwochmorgen auf der A7 in Hamburg mit mehreren Autos zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 43-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden. Fahrgäste waren nicht in dem Bus. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Bus auf ein Auto an der Ausfahrt Stellingen auf. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Autos ineinandergeschoben. Es werde geprüft, inwieweit nicht angepasste Geschwindigkeit im Zusammenhang mit den Straßen und- Witterungsverhältnissen eine Rolle gespielt haben könnte, teilte die Polizei weiter mit. Die Ausfahrt Stellingen musste mehrere Stunden gesperrt werden.

