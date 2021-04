Zum 1. Mai: Dutzende Demos in Hamburg angekündigt Stand: 30.04.2021 06:04 Uhr Der 1. Mai steht vor der Tür: In Hamburg sind für Freitag und Sonnabend viele Demonstrationen angemeldet.

Allein am heutigen Freitag soll es rund ein Dutzend Veranstaltungen geben. Die beiden größten finden im Schanzenviertel und auf St. Pauli statt. In der Schanze haben linke Gruppen zum "Klassenfest gegen Staat, Kapital und Corona" aufgerufen. Geplant waren 400 bis 500 Teilnehmende. Da das in Corona-Zeiten aber zu viele sind, haben die Veranstaltenden und die Versammlungsbehörde einen Kompromiss ausgemacht: Die Kundgebung wird zweigeteilt. Jeweils 200 Menschen können am S-Bahnhof Sternschanze und am Grünen Jäger von 16 bis 20.30 Uhr demonstrieren.

Am Sonnabend Marsch durch Harvestehude

Für den 1. Mai selbst sind bisher mehr als 30 Veranstaltungen angemeldet. Unter anderem will das linke Bündnis "Wer hat, der gibt" durch Harvestehude ziehen. Von bis zu 2.000 Teilnehmenden war zunächst die Rede. Unklar ist, ob der Aufmarsch stattfinden darf, weil es immer noch Streit über die Teilnehmerzahl gibt.

Ausgangssperre ab 21 Uhr gilt auch für Demos

Generell gilt: Wegen Corona sind maximal 50 Menschen bei Aufmärschen und 100 bei Versammlungen erlaubt. Mit Ausnahmegenehmigung sind es bis zu 200. Rechtzeitig zur Ausgangssperre müssen alle Veranstaltungen beendet sein, außerdem gelten bei den Demos Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Polizei rechnet mit gewaltfreiem Verlauf

Die Polizei geht zwar von einem gewaltfreien Verlauf aus, will aber trotzdem gewappnet sein. Mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei plus Bundespolizei sollen bereitstehen. "Dadurch, dass wir über zwei Tage eine Vielzahl von Versammlungen haben und im gesamten Stadtgebiet präsent sein müssen, haben wir ein Großaufgebot vor Ort", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. "Wir bekommen Unterstützung unter anderem aus Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei."

